Обыски у крымских татар продолжаются, арестовали женщину
18 июня, 2018, 11:33
В городе Старый Крым на территории аннексированного полуострова российские силовики провели очередные обыски у крымских татар
Об этом сообщает "Крымская солидарность".
"Обыск в городе Старый Крым, улица Абрикосовая, 38. Приехал ОМОН (Отряд милиции особого назначения — ред.) л 6.40 утра до Сейтумерова Юнусу. В доме вместе с ним находились жена и дети", - говорится в сообщении.
После окончания обыска дочь Сейтумерова Юнусу отвезли в Симферополь.
По словам общественного защитника Мустафы Сейдалиева, никаких протоколов сотрудники ОМОНа не оставили. По версии родственников задержанных, вероятной причиной задержания дочери Сейтумерова есть якобы ее переписки х мужем, который находится на материковой части Украины.
- Напомним, недавно в Ялте после обыска увезли на допрос крымскую татарку. Ей инкриминировали ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
- Позже ее отпустили под подписку.
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