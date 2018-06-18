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Обыски у крымских татар продолжаются, арестовали женщину


фото: crimeansolidarity
В городе Старый Крым на территории аннексированного полуострова российские силовики провели очередные обыски у крымских татар

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Обыск в городе Старый Крым, улица Абрикосовая, 38. Приехал ОМОН (Отряд милиции особого назначения — ред.) л 6.40 утра до Сейтумерова Юнусу. В доме вместе с ним находились жена и дети", - говорится в сообщении.

После окончания обыска дочь Сейтумерова Юнусу отвезли в Симферополь.

По словам общественного защитника Мустафы Сейдалиева, никаких протоколов сотрудники ОМОНа не оставили. По версии родственников задержанных, вероятной причиной задержания дочери Сейтумерова есть якобы ее переписки х мужем, который находится на материковой части Украины.

  • Напомним, недавно в Ялте после обыска увезли на допрос крымскую татарку. Ей инкриминировали ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
  • Позже ее отпустили под подписку.
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