Обыски у крымских татар продолжаются, арестовали женщину

18 июня, 2018, 11:33

В городе Старый Крым на территории аннексированного полуострова российские силовики провели очередные обыски у крымских татар

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Обыск в городе Старый Крым, улица Абрикосовая, 38. Приехал ОМОН (Отряд милиции особого назначения — ред.) л 6.40 утра до Сейтумерова Юнусу. В доме вместе с ним находились жена и дети", - говорится в сообщении.

После окончания обыска дочь Сейтумерова Юнусу отвезли в Симферополь.

По словам общественного защитника Мустафы Сейдалиева, никаких протоколов сотрудники ОМОНа не оставили. По версии родственников задержанных, вероятной причиной задержания дочери Сейтумерова есть якобы ее переписки х мужем, который находится на материковой части Украины.