Нового украинского чемпиона уже сравнивают с Ломаченко

18 июня, 2018, 10:47

Знаменитый американский ринганонсер Майл Баффер назвал украинского чемпиона мира Артема Далакяна "маленьким" Ломаченко

Об этом Баффер написал в Instagram.

"Чемпион мира по версии WBA Артем Далакян получил прекрасную 17-ю победу на профи-ринге техническим нокаутом прошлой ночью. Скорость, сила и работа ног прямо как у "маленького Ломаченко", - написал Баффер.

Майл Баффер работал ринганонсером 17 июня в Киеве, где Артем Далакян нокаутировал таиландца СиричаиТаена и защитил титул чемпиона мира WBA.

Василий Ломаченко 12 мая стал чемпионом мира в легком весе, отобрав титул WBA у венесуэльца Хорхе Линареса.

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