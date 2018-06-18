Нового украинского чемпиона уже сравнивают с Ломаченко
18 июня, 2018, 10:47
Знаменитый американский ринганонсер Майл Баффер назвал украинского чемпиона мира Артема Далакяна "маленьким" Ломаченко
Об этом Баффер написал в Instagram.
"Чемпион мира по версии WBA Артем Далакян получил прекрасную 17-ю победу на профи-ринге техническим нокаутом прошлой ночью. Скорость, сила и работа ног прямо как у "маленького Ломаченко", - написал Баффер.
- Майл Баффер работал ринганонсером 17 июня в Киеве, где Артем Далакян нокаутировал таиландца СиричаиТаена и защитил титул чемпиона мира WBA.
- Василий Ломаченко 12 мая стал чемпионом мира в легком весе, отобрав титул WBA у венесуэльца Хорхе Линареса.
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