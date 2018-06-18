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Нового украинского чемпиона уже сравнивают с Ломаченко


фото: xsport
Знаменитый американский ринганонсер Майл Баффер назвал украинского чемпиона мира Артема Далакяна "маленьким" Ломаченко

Об этом Баффер написал в Instagram.

"Чемпион мира по версии WBA Артем Далакян получил прекрасную 17-ю победу на профи-ринге техническим нокаутом прошлой ночью. Скорость, сила и работа ног прямо как у "маленького Ломаченко", - написал Баффер.

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