Норвежцы планируют построить на Черкасщине две солнечные электростанции

18 июня, 2018, 18:46

Норвежская компания Scatec Solar планирует построить две солнечные электростанции в Черкасской области

Об этом сообщает Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Как пояснили в Госагентстве, Scatec Solar установила 322 МВт мощностей солнечных станций в Чехии, Южной Африке и других странах и есть еще более 1092 МВт в разработке.

Как отмечается, в планах компании - установить две солнечные станции мощностью 33 МВт и 50 МВт в Черкасской области. Станции будут производить около 106 млн кВт-ч в год.

Общая стоимость проекта составляет 85 млн евро. При этом Scatec Solar рассчитывает на участие в проекте ЕБРР.