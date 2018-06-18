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Норвежцы планируют построить на Черкасщине две солнечные электростанции

Норвежская компания Scatec Solar планирует построить две солнечные электростанции в Черкасской области

Об этом сообщает Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Как пояснили в Госагентстве, Scatec Solar установила 322 МВт мощностей солнечных станций в Чехии, Южной Африке и других странах и есть еще более 1092 МВт в разработке.

Как отмечается, в планах компании - установить две солнечные станции мощностью 33 МВт и 50 МВт в Черкасской области. Станции будут производить около 106 млн кВт-ч в год.

Общая стоимость проекта составляет 85 млн евро. При этом Scatec Solar рассчитывает на участие в проекте ЕБРР.

  • 6 апреля сообщалось, что китайская компания China Machinery Engineering Company (CMEC) инвестирует 230 млн евро в строительство крупнейшей солнечной электростанции в Украине.

 

 

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