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Нет трусам и лифчикам: в Тернополе рекомендуют не продавать белье возле церквей

В Тернополе депутат горсовета от ВО "Батькивщина" Владимир Гринда во время заседания сессии зачитал запрос с требованием запретить в городе продавать нижнее белье в религиозные праздники

Об этом сообщает "Общественное радио".

На такое предложение его вдохновило то, что на Троицу он увидел, как торгуют бельем.

"В государстве есть принятые государственные праздники, которые обязывают по всей государстве их праздновать. Зеленые праздники входят в те же государственные праздники. Иду я по улице 15 апреля на Зеленые праздники. Восемь торговых палаток всего-на-всего открыты – трусы продают, лифчики. Второй там продает рыбные снасти. Если бы это еще был хлеб или еще что-то необходимое для проживания... Но, чтобы на Зеленые праздники и на светлый понедельник люди открыли и продавали трусы... Это перегиб", – заявил депутат.

Секретарь городского совета Виктор Шумада вынес предложение на голосование. За такое решение проголосовали 25 из 40 депутатов.

Шумада добавил, что речь идет не о запрете, а о рекомендации не продавать белье возле церквей.

Кроме того, наказание для предпринимателей, которые не будут соблюдать рекомендации, не предусмотрено.

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