НАБУ задержало сообщника одесского депутата, который за $500 тысяч хотел подкупить детектива бюро

18 июня, 2018, 22:29

Детективы НАБУ совместно с работниками контрразведки СБУ задержали предполагаемого сообщника депутата Одесского облсовета, который подозревается в предложении детективу взятки в размере $500 тысяч

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Перед этим почти шесть месяцев подозреваемый скрывался от следствия. Печерский районный суд Киева по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.

12 января 2018 года следователи Генеральной прокуратуры по материалам детективов НАБУ сообщили о подозрении действующему депутату Одесского облсовета и его подельнику в предложении неправомерной выгоды служебному лицу НАБУ. После вручения уведомления о подозрении одному из участников данного преступления удалось скрыться.

Неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладением средствами бюджета Одессы. Речь идет о деньгах, полученных от продажи в декабре 2016 года городскому совету Одессы здания государственного предприятия «Завод «Краян» по завышенным ценам, а именно — за 185 млн грн. При том, что реальная рыночная стоимость такого здания, как установлено следствием, находится в диапазоне между 37 и 92 млн грн.