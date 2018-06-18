НАБУ задержало сообщника одесского депутата, который за $500 тысяч хотел подкупить детектива бюро
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Перед этим почти шесть месяцев подозреваемый скрывался от следствия. Печерский районный суд Киева по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.
12 января 2018 года следователи Генеральной прокуратуры по материалам детективов НАБУ сообщили о подозрении действующему депутату Одесского облсовета и его подельнику в предложении неправомерной выгоды служебному лицу НАБУ. После вручения уведомления о подозрении одному из участников данного преступления удалось скрыться.
Неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладением средствами бюджета Одессы. Речь идет о деньгах, полученных от продажи в декабре 2016 года городскому совету Одессы здания государственного предприятия «Завод «Краян» по завышенным ценам, а именно — за 185 млн грн. При том, что реальная рыночная стоимость такого здания, как установлено следствием, находится в диапазоне между 37 и 92 млн грн.
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