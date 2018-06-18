На Украину идут похолодание и дожди, - синоптик
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, над западными регионами все время перемещаются атмосферные фронты, поэтому завтра в западных, северных и Винницкой областях пройдут кратковременные грозовые дожди. На остальной территории будет сухо.
Температура воздуха составит 25-30 градусов, а на Западе и побережьях морей она будет несколько ниже.
В течение недели наиболее вероятными осадки будут в западных и северных регионах, особенно их прибавится 20 июня. В пятницу грозовых дождей также будет много, они пройдут практически везде, кроме юго-востока.
"А в субботу ожидается ощутимое снижение температуры воздуха, буквально на 5-9 градусов. Будет совсем-зовсем свежо", - отметила Диденко.
В Киеве сегодня и завтра остается вероятность кратковременного дождя с грозой, температура воздуха в пределах 28-29 градусов.
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