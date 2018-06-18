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На "Каннских львов" номинировали агентство, которое разработало бренд Евровидение в Киеве

Киевское креативное агентство Banda Agency попало в шорт-лист фестиваля "Каннские львы" в категории "Дизайн" за брендинг Евровидение-2017

Об этом сообщает агентство Banda Agency в Facebook.

"Воу! Мы в шорт-листе Cannes Lions в категории Design. За брендинг Eurovision, который мы сделали вместе с нашими друзьями из дизайн-студии Republique", - говорится в сообщении.

  • Недавно компания Banda Agency разработала форму знака (бренда) Украины - Ukraine NOW.

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