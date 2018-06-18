На прошлой неделе на водоемах Украины погибло 53 человека
18 июня, 2018, 09:59
В течение прошлой недели на водоемах в Украине утонуло более 50 человек
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В течение недели на водных объектах погибло 53 человека", - говорится в сообщении.
Всего на прошлой неделе зарегистрировано 2270 чрезвычайных событий, В результате принятых мер спасли 53 человека.
Ликвидировали 1843 пожаров, из пламени спасли 41 человека. От огня спасли 397 зданий и 28 единиц техники. На пожарах погибло 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 22 тыс. грн.
- Напомним, Центр общественного здоровья Минздрава Украины создал карту пляжей, где не стоит отдыхать и купаться
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