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На прошлой неделе на водоемах Украины погибло 53 человека

В течение прошлой недели на водоемах в Украине утонуло более 50 человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение недели на водных объектах погибло 53 человека", - говорится в сообщении.

Всего на прошлой неделе зарегистрировано 2270 чрезвычайных событий, В результате принятых мер спасли 53 человека.

Ликвидировали 1843 пожаров, из пламени спасли 41 человека. От огня спасли 397 зданий и 28 единиц техники. На пожарах погибло 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 22 тыс. грн.

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