На Одесчине столкнулись авто. Есть погибший, 4 человека травмированы
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесчины.
Предварительно установили, что 40-летний житель Болградсього района, управляя автомобилем "Москвич", при выезде Болграда выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобиль "ВАЗ Приора" под управлением 55-летнего жителя Болграда.
В результате ДТП водитель "Москвича" скончался в больнице. Трех пассажиров этого авто: 44, 47 и 57 лет, а также водителя и пассажира автомобиля "ВАЗ Приора" госпитализировали в Болградскую центральную районную больницы с телесными повреждениями разной степени.
Полицейские выясняются все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ.
- Напомним, в Харькове микроавтобус насмерть сбил 7-летнюю девочку.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-