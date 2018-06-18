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На Одесчине столкнулись авто. Есть погибший, 4 человека травмированы


фото: Нацполіція
17 июня в Одесской области в городе Болград столкнулись два авто. В результате происшествия один человек погиб, 4 получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесчины.

Предварительно установили, что 40-летний житель Болградсього района, управляя автомобилем "Москвич", при выезде Болграда выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобиль "ВАЗ Приора" под управлением 55-летнего жителя Болграда.

В результате ДТП водитель "Москвича" скончался в больнице. Трех пассажиров этого авто: 44, 47 и 57 лет, а также водителя и пассажира автомобиля "ВАЗ Приора" госпитализировали в Болградскую центральную районную больницы с телесными повреждениями разной степени.

Полицейские выясняются все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ.

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