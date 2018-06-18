На Николаевщине оккупанта с "ДНР" осудили на 11 лет с конфискацией имущества. Но заочно
18 июня, 2018, 12:35
По материалам СБУ осудили члена террористической организации т. н. "ДНР" к 11 годам лишения свободы заочно с конфискацией имущества
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что уроженец Николаевской области в 2014 году присоединился в ряды незаконных вооруженных формирований. Там он проходил службу в так называемых "стрелковом батальоне славянской дивизии" и "республиканской гвардии".
Злоумышленник с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Террористический акт, приведший к гибели человека) Уголовного кодекса Украины.
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