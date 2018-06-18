На Луганщине у 52-летнего мужчины изъяли боеприпасы
18 июня, 2018, 07:40
В селе Малохатка Старобельского района Луганской области полиция изъяла боеприпасы в одном из приватных домовладений
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление и изъятие незаконного оружия, сотрудники Старобельского отдела полиции изъяли в домовладении 52-летнего мужчины взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.
Полицейские провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли корпус гранаты Ф-1, запал УЗРГМ, 30 патронов калибра 5,45 мм, сигнальную ракету и тубус РПГ-18.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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