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На Киевщине мужчина подорвался, когда показывал гранату в режиме онлайн

На Киевщине двое товарищей навеселе с помощью мобильного телефона осуществляли онлайн-трансляцию в одной из соцсетей - демонстрировали гранату РГД-5, тротиловую шашку и детонатор

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

25-летний житель села Большая Солтановка Васильковского района в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами получил тяжелые травмы: рваную рану и ампутацию предплечья левой руки.

Сейчас полицейские устанавливают, откуда у молодого человека такой арсенал боеприпасов. Взрыв произошел в квартире потерпевшего. Об указанном происшествии полицейским сообщил сотрудник Васильковской центральной районной больницы, который оказывал неотложную медицинскую помощь парню.

Правоохранители выехали на место происшествия и провели неотложный обыск. Из подвального помещения в доме, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию.

Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

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