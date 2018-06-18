На Киевщине мужчина подорвался, когда показывал гранату в режиме онлайн
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
25-летний житель села Большая Солтановка Васильковского района в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами получил тяжелые травмы: рваную рану и ампутацию предплечья левой руки.
Сейчас полицейские устанавливают, откуда у молодого человека такой арсенал боеприпасов. Взрыв произошел в квартире потерпевшего. Об указанном происшествии полицейским сообщил сотрудник Васильковской центральной районной больницы, который оказывал неотложную медицинскую помощь парню.
Правоохранители выехали на место происшествия и провели неотложный обыск. Из подвального помещения в доме, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию.
Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
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