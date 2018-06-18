На Донетчине после 4 лет скрывания полицейским сдался боевик

18 июня, 2018, 20:35

Правоохранителям города Бахмут, что в Донецкой области, сдался бывший боевик

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Житель оккупированного террористами города Кировского в 2014 году нес службу на блокпосте боевиков с ружьем в руках. После 4 лет раздумий бывший участник незаконных вооруженных формирований решился начать новую жизнь на территории, подконтрольной Украине.

Известно, что во время работы на оккупантов муж проверял автомобили и граждан, которые въезжали в город. В его задачу входило выявлять проукраински настроенных людей. Наемник покинул ряды боевиков уже через месяц.

"Полицейским мужчина рассказывает, что жизнь в оккупации крайне тяжелая. Продукты питания слишком дорогие, а работать, кроме, как на террористов, негде. Не выдержав, мужчина решил начать новую жизнь на подконтрольной украинской власти территории. Для этого он приехал в Бахмут и добровольно сдался в полицию", - говорится в сообщении.

Таким образом, бывший участник НВФ получил гарантированный государством шанс на освобождение от уголовной ответственности. Сейчас правоохранители проверяют его деятельность в рядах боевиков.