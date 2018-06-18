На Донбассе вновь открыли КПВВ "Майорское", который приостанавливал работу из-за оккупантов

18 июня, 2018, 08:46

18 июня в Донецкой области была возобновлена работа контрольного пункта въезда-выезда "Майорское"

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Данный контрольно-пропускной пункт, как и все другие в районе проведения операции Объединенных сил, работает в штатном режиме", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, 16 июня "Майорское" прекратило свою работу. Это произошло из-за оккупантов, которые утром того дня заблокировали работу контрольно-пропускного пункта со стороны оккупированной Горловки.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказывал про Гуманитарно-логистический центр возле "Майорска".

По его словам, местная власть превратила этот центр на коррупционный перевалочный пункт, он не работает уже месяц.