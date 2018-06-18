Министры ЕС на год продлили запрет на инвестиции в Крым
18 июня, 2018, 11:26
Министры Евросоюза продлили запрет на инвестиции в оккупированный Россией Крым еще на год
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Министры Евросоюза продлили запрет на инвестиции ЕС в Крым еще на один год", - подчеркнул журналист.
EU ministers have prolonged the EU's investment ban on #Crimea by another year. #Ukraine #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 18 июня 2018 г.
Напомним, санкции были введены в 2014 году в ответ на аннексию украинского полуострова Россией. С того времени их несколько раз продлевали и расширяли. Они предусматривают, в частности, запрет на приобретение недвижимости в Крыму, финансирование местного бизнеса и предоставление услуг.
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