Министры ЕС на год продлили запрет на инвестиции в Крым

18 июня, 2018, 11:26

Министры Евросоюза продлили запрет на инвестиции в оккупированный Россией Крым еще на год

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Министры Евросоюза продлили запрет на инвестиции ЕС в Крым еще на один год", - подчеркнул журналист.

Напомним, санкции были введены в 2014 году в ответ на аннексию украинского полуострова Россией. С того времени их несколько раз продлевали и расширяли. Они предусматривают, в частности, запрет на приобретение недвижимости в Крыму, финансирование местного бизнеса и предоставление услуг.