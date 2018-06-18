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Министры ЕС на год продлили запрет на инвестиции в Крым


фото: ria.ru
Министры Евросоюза продлили запрет на инвестиции в оккупированный Россией Крым еще на год

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Министры Евросоюза продлили запрет на инвестиции ЕС в Крым еще на один год", - подчеркнул журналист.

Напомним, санкции были введены в 2014 году в ответ на аннексию украинского полуострова Россией. С того времени их несколько раз продлевали и расширяли. Они предусматривают, в частности, запрет на приобретение недвижимости в Крыму, финансирование местного бизнеса и предоставление услуг.

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