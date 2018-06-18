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Минобороны пытается вернуть кусок военного полигона. Сейчас там собирают урожай


фото: panda.org
В Одесской области Министерство обороны борется за возвращение земель Тарутинского военного полигона, борьба за которые длится более 10 лет

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Общевойсковой полигон "Тарутинский" на Одесщине - это земельный участок военного городка № 11 общей площадью 24,2 тысячи гектаров. В свое время участок полигона площадью 23,2 гектара вопреки требованиям земельного законодательства и без согласия Минобороны перевели в земли запаса Веселодолинского сельского совета.

В Минобороны отмечают, что работа по возвращению земель Тарутинского военного полигона является системной и продолжается уже более 10 лет. Проблема заключается в том, что уже в 2012 году Тарутинская райгосадминистрация незаконно передала в аренду фермерским хозяйствам 11 тыс. га земель по цене в три - четыре раза ниже рыночной.

Недавно на незаконно переданные участки полигона прибыли представители прокуратуры и обнаружили на месте событий 4 комбайна, которые осуществляли сбор урожая.

"С целью установления следственным путем лиц, совершивших противоправные действия, были приняты меры к осмотру места происшествия и техники, а также допроса соответствующих лиц. Однако к месту происшествия прибыли более 40 вооруженных огнестрельным и холодным оружием человек на 12 внедорожниках и легковых автомобилях", - говорится в сообщении.

Вооруженные лица отказались представиться и начали физически препятствовать проведению следственных действий. Далее неизвестные угрожали физическим насилием и убийством как работникам прокуратуры, так и присутствующим военным ВСУ.

16 июня военная прокуратура Одесского гарнизона зарегистрировала 3 уголовных производства по статьям "Сопротивление работнику правоохранительного органа", "Угроза убийством в отношении работника правоохранительного органа" и "Угроза в отношении должностного лица".

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