Молчание - золото. Ученые поняли, для чего мозг использует этот процесс, - исследование

18 июня, 2018, 16:49

Ученые из Медицинского колледжа Джоржио выдвинули новую теорию нейронной информации. По их словам, мозг использует молчание для ее шифрования

Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Oxford Academic.

Широко распространено мнение, что нейроны генерируют восприятия, мысли и действия, выпуская электрические импульсы, называемые потенциалами действиями или шипами.

Одна из проблем заключается в том, что данные элементы по сути всегда "стреляют" на определенном уровне и со спонтанными колебаниями, даже когда не совсем понятно, что происходит в результате.

"Но должен существовать какой-то принцип работы, который позволяет нам думать и действовать в реальном времени перед лицом этой постоянной изменчивости", - пишут ученые.

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Команда исследователей понаблюдала за мышами и поведением их нейронов во время различных действий. Молчание считается межспайковым интервалом, а клетки - частью клики (группы), что генерирует восприятие и мысли в реальном времени. В то же время нейроны, имеющие атипичные интервалы, являются частью клики, которая генерирует действия и восприятие мысли в настоящее время.

"Эти ячейки принадлежат к одной группе, виду. Это очень общий вывод о том, как информация о нейронах кодирует другие сведения, - заявляют авторы научной работы. Применяя эту новую теорию нейронной автоинформации, они идентифицировали 15 групп клеток в коре и гиппокампе мозга, которые работают вместе, чтобы определить, в каком месте находится человек, активировать циклы сна, и определить какими будут его реакции на то, что он видит".

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Это исследование важно в рамках лучшего понимания принципов работы мозга, который изучен все еще недосконально.

Так, ученые наблюдали за мышами во время игры, где на "стену" указывали лучом света, и если животное прогрызало дыру именно там, куда оно падало, то получало вознаграждение. "Это непростая задача, но мы все еще плохо понимаем как мозг его выполняет", - говорят ученые.

"Чтобы идентифицировать клеточные клики, которые помогают мыши успешно справиться с задачей, вы должны выяснить, как выглядят промежутки между интервалами нейронов, когда они выходят из своего нормального диапазона", -пишут ученые.

"Эти ячейки затем перемещаются в так называемое "неожиданное состояние" (например, когда слишком разговорчивый человек вдруг становится молчаливым) и начинают действовать как единое целое . Именно тогда нейронные клики собираются вместе, чтобы закодировать ход мыслей или множество действий. Если это происходит постоянно, то не несет большого объема информации, и состояние остается похожим на обычное", - добавляют исследователи.

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