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McDonald's заменит пластиковые соломинки на бумажные


фото: РА
Сеть заведений быстрого питания McDonald's откажется от пластиковых соломинок

Об этом пишет BBC.

Сеть планирует заменить пластиковые трубочки на бумажные. Они появятся в сентябре во всех заведениях Великобритании и Ирландии.

Компания McDonald's использует 1,8 миллиона соломинок в день. Бумажную замену пластиковым трубочкам уже протестировали в заведениях Британии. Также внедрить такие трубочки хотят в США, Франции и Норвегии.

В McDonald's надеются, что эта замена станет примером для других компаний.

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