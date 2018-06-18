McDonald's заменит пластиковые соломинки на бумажные

18 июня, 2018, 16:37

Сеть заведений быстрого питания McDonald's откажется от пластиковых соломинок

Об этом пишет BBC.

Сеть планирует заменить пластиковые трубочки на бумажные. Они появятся в сентябре во всех заведениях Великобритании и Ирландии.

Компания McDonald's использует 1,8 миллиона соломинок в день. Бумажную замену пластиковым трубочкам уже протестировали в заведениях Британии. Также внедрить такие трубочки хотят в США, Франции и Норвегии.

В McDonald's надеются, что эта замена станет примером для других компаний.