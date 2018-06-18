Маск запустил Tesla в своих туннелях под Лос-Анджелесом

18 июня, 2018, 15:10

Компания Илона Маска The Boring Company протестировала транспортные тоннели под Лос-Анджелесом, запустив в них электрокар Tesla Model X

Видео с тестирования Маск опубликовал в Twitter.

Таким образом, The Boring Company протестировала некоторые элементы транспортной компании, в частности систему передвижения капсул с пассажирами и автомобилей внутри тоннеля.

После разрешения властей Калифорнии на использование, в течение нескольких месяцев Boring Company откроет тоннель для общего пользования.

Сначала Boring Company планировала перевозить этими тоннелями автомобили, однако в марте 2018 года компания изменила концепцию и представила специальный электробус, на котором будет перевозить пассажиров .

В транспортную сеть войдут около тысячи небольших остановок, каждая из которых не будет превышать по размерам парковочное место, что позволит очень быстро добираться до места назначения. Скорость автобуса при этом составит 241 км/ч.

В перспективе новую сеть тоннелей планируют объединить с вакуумной системой сверхскоростных пассажирских поездов Hyperloop, которые, по замыслу создателей, смогут перемещаться со скоростью до 1200 км/ч. На реализацию проекта потребуется не менее шести миллиардов долларов.

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