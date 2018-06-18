Маск запустил Tesla в своих туннелях под Лос-Анджелесом
Видео с тестирования Маск опубликовал в Twitter.
Таким образом, The Boring Company протестировала некоторые элементы транспортной компании, в частности систему передвижения капсул с пассажирами и автомобилей внутри тоннеля.
После разрешения властей Калифорнии на использование, в течение нескольких месяцев Boring Company откроет тоннель для общего пользования.
Сначала Boring Company планировала перевозить этими тоннелями автомобили, однако в марте 2018 года компания изменила концепцию и представила специальный электробус, на котором будет перевозить пассажиров .
В транспортную сеть войдут около тысячи небольших остановок, каждая из которых не будет превышать по размерам парковочное место, что позволит очень быстро добираться до места назначения. Скорость автобуса при этом составит 241 км/ч.
В перспективе новую сеть тоннелей планируют объединить с вакуумной системой сверхскоростных пассажирских поездов Hyperloop, которые, по замыслу создателей, смогут перемещаться со скоростью до 1200 км/ч. На реализацию проекта потребуется не менее шести миллиардов долларов.
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- Компания Virgin Hyperloop One представила рабочий прототип пассажирской капсулы Vision 2030 Hyperloop Pod для системы высокоскоростной вакуумной железной дороги.
- Тем временем в США Boring Company Илона Маска присоединилась к конкурсу на строительство высокоскоростной пассажирской линии, которая свяжет центр Чикаго с аэропортом O'Hare.
- Стартап Arrivo, основанный бывшим сотрудником SpaceX Броганом Бемброганом, представил концепт скоростных дорог, которые позволят перевозить пассажиров на скорости около 320 км/ч.
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