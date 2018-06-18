Кровавый поединок влюбленных в клипе к новой песне "Океан Эльзы"

18 июня, 2018, 15:26

Украинская группа “Океан Эльзы” сняла клип на новую песню “В небо гонит”

Видео опубликовали на YouTube-канале группы.

Песня "В небо гонит" появилась зимой 2018-го, когда Вакарчук находился в Стэнфордском университете. Он написал мелодию и начало текста. Дописали слова песни уже в Украине.

Герои клипа к песне - двое влюбленных. Они вынуждены драться друг с другом перед зрителями, которые жаждут их крови.

"Хотелось метафорически показать, через что проходят влюбленные люди, которые, возможно, слишком быстро стали друг для друга целым миром. Иногда для того, чтобы "переиздать" свою любовь, надо пройти сквозь огонь отношений. И только после этого понять, насколько важно оставаться рядом и поддерживать свет и темноту близкого человека", - рассказала режиссер Анна Бурячкова.

Снимали клип в Киеве в конце мая.