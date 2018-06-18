Кофе без кофеина: действительно ли он менее вреден, чем обычный
Об этом пишет сайт ZhyvyAktyvno.
Как декофеинизируют кофе
Удалить абсолютно весь кофеин из кофейных зерен невозможно. Для уменьшения содержания этого вещества используют несколько способов, однако она все равно остается в кофе.
Наиболее популярным является способ, который предусматривает использование двуокиси углерода и горячей воды. В течение десяти часов при температуре 70 градусов газ превращается в жидкость и выполняет задачи растворителя. Он извлекает кофеин без вреда для вкуса и аромата. Кофеин удаляют еще из зеленых зерен перед обжариванием.
Сколько кофеина остается в безкофеиновом кофе
В среднем в порции растворимого кофе без кофеина является 8,6-13,9 мг кофеина, в молотом — 12-13,4 мг на 100 мг воды. По стандартам США и Западной Европы, содержание кофеина в безкофеїновій кофе не должен превышать более 3 мг. Обычный же кофе содержит 85 мг кофеина на 100 мг воды.
Снизить концентрацию кофеина можно и самостоятельно: нужно добавить в кофе молоко
Как кофе без кофеина влияет на организм
Регулярное употребление кофе без кофеина повышает уровень холестерина. Это приводит к сужению сосудов и ухудшению работы сердца.
По данным расследования, у людей, которые пьют безкофеиновый кофе, происходит снижение памяти в течение дня.
В то же время кофе без кофеина снижает угрозу возникновения сахарного диабета на 2-7%.
- Ранее глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что на день рекомендуется потреблять не больше 400 мг кофеина, а добавление к напитку большого количества сливок и сахара увеличивает жирность напитка, что уменьшает его пользу.
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