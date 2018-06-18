Херсонский журналист уверен, что на него напали те же люди, что и на активиста Устименко
18 июня, 2018, 16:36
Херсонский журналист Сергей Никитенко считает, что на него напали те же люди, что и на одесского активиста Устименко
Об этом Никитенко написал в Facebook.
К такому выводу он пришел, посмотрев фото с камер наблюдения с места нападения на Устименко.
"Мне сбросили фото нападавших на Виталия Устименко в Одессе, и я с вероятностью 90% могу заявить -- утром на меня нападали эти же люди. Такого совпадения просто не может быть. Это означает, что мы имеем дело с чем-то серьезным. И это что-то постоянное рядом с нами", - написал Никитенко.
- Напомним, что 5 июня в Одессе с ножом напали на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Виталия Устименко.
- 18 июня в Херсоне злоумышленники напали и избили журналиста Сергея Никитенко.
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