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Херсонский журналист уверен, что на него напали те же люди, что и на активиста Устименко


фото: facebook
Херсонский журналист Сергей Никитенко считает, что на него напали те же люди, что и на одесского активиста Устименко

Об этом Никитенко написал в Facebook.

К такому выводу он пришел, посмотрев фото с камер наблюдения с места нападения на Устименко.

"Мне сбросили фото нападавших на Виталия Устименко в Одессе, и я с вероятностью 90% могу заявить -- утром на меня нападали эти же люди. Такого совпадения просто не может быть. Это означает, что мы имеем дело с чем-то серьезным. И это что-то постоянное рядом с нами", - написал Никитенко.

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