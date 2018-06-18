Группа "Мандри" сыграет радостную фольклорную романтику на Форуме Via Carpatia

18 июня, 2018, 15:49

Группа "Мандри" приготовила специальную программу для концерта на Форуме Via Carpatia, который будет проходить с 23 по 30 июня в Карпатах

Об этом лидер музыкального коллектива Фома рассказал в эфире Еспресо.TV.

В репертуаре украинской группы "Мандри" есть много песен о Карпатах и о красоте Карпатских гор.

“Хотя я киевлянин, Карпаты меня всегда вдохновляют на что-то особенное. Поэтому на Via Carpatia будет много песен в стиле фолкромантизм. Это несколько не похоже на мое творчество. Тексты и мелодии очень похожи на народные. Они будут радостные, грустных песен не будет”, - рассказал певец.

Читайте также: 7 причин поехать на Первый международный форум Восточной и Центральной Европы Via Carpatia

Услышать группу “Мандри” можно на Первом международном форуме Восточной и Центральной Европы Via Carpatia, который будет проходить с 23 по 30 июня в селе Криворивня Ивано-Франковской области. Участников и гостей ждет культурная, интеллектуальная и развлекательная программы. Подробности можно узнать на сайте Форума.

Напомним, на Форуме Via Carpatia выступит украинско-итальянский проект Boxedge & Maryana Bodnar, в котором сочетаются электронная музыка и оперное пение.