Группа "Мандри" сыграет радостную фольклорную романтику на Форуме Via Carpatia
Об этом лидер музыкального коллектива Фома рассказал в эфире Еспресо.TV.
В репертуаре украинской группы "Мандри" есть много песен о Карпатах и о красоте Карпатских гор.
“Хотя я киевлянин, Карпаты меня всегда вдохновляют на что-то особенное. Поэтому на Via Carpatia будет много песен в стиле фолкромантизм. Это несколько не похоже на мое творчество. Тексты и мелодии очень похожи на народные. Они будут радостные, грустных песен не будет”, - рассказал певец.
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Услышать группу “Мандри” можно на Первом международном форуме Восточной и Центральной Европы Via Carpatia, который будет проходить с 23 по 30 июня в селе Криворивня Ивано-Франковской области. Участников и гостей ждет культурная, интеллектуальная и развлекательная программы. Подробности можно узнать на сайте Форума.
Напомним, на Форуме Via Carpatia выступит украинско-итальянский проект Boxedge & Maryana Bodnar, в котором сочетаются электронная музыка и оперное пение.
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