Грозовые дожди вернутся к некоторым областям Украины

18 июня, 2018, 08:55

18 июня в некоторых областях Украины ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня в западных, Винницкой, Житомирской, ночью местами и в Киевской и Черниговской областях ожидаются грозы.

Напомним, ночью 17 июня из-за грозы и порывов ветра в Украине были обесточены более полусотни населенных пунктов.