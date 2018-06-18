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Грозовые дожди вернутся к некоторым областям Украины

18 июня в некоторых областях Украины ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня в западных, Винницкой, Житомирской, ночью местами и в Киевской и Черниговской областях ожидаются грозы.

Напомним, ночью 17 июня из-за грозы и порывов ветра в Украине были обесточены более полусотни населенных пунктов.

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