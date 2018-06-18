Госдепартамент США призвал Россию освободить 150 политзаключенных, среди них - Сенцов, Клых, Балух
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Хизер Ноуэрт, обнародованном на сайте ведомства.
Так, США выражают обеспокоенность ростом количества лиц - теперь более 150, которые признаны правозащитными организациями как политические и религиозные заключенные, удерживаемые правительством Российской Федерации.
"Мы особенно обеспокоены судьбой четырех незаконно заключенных украинцев, которые в настоящее время голодают - Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Шумков и Владимир Балух", - говорится в заявлении.
Отмечается также, что в Госдепе обеспокоены по делу правозащитника Оюба Титиева, который преследуется по сфабрикованному обвинению, связанному с наркотиками в Чечне.
"Мы призываем Россию незамедлительно выпустить всех тех, кто был определен как политический или религиозный заключенный, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия", - заявляют в Госдепе США.
- Напомним, Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова 15 июня прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- Омбудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы за нарушение договоренностей.
- 18 июня Уполномоченную Верховной Рады по правам человека не пустили к украинцу Роману Сущенко и другим политзаключенным, которых удерживают в московской тюрьме Лефортово.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве