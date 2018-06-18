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Госдепартамент США призвал Россию освободить 150 политзаключенных, среди них - Сенцов, Клых, Балух

Государственный департамент США призывает освободить удерживаемых правительством Российской Федерации 150 политических заключенных и тех, кто был заключен в тюрьму за религиозные взгляды

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Хизер Ноуэрт, обнародованном на сайте ведомства.

Так, США выражают обеспокоенность ростом количества лиц - теперь более 150, которые признаны правозащитными организациями как политические и религиозные заключенные, удерживаемые правительством Российской Федерации.

"Мы особенно обеспокоены судьбой четырех незаконно заключенных украинцев, которые в настоящее время голодают - Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Шумков и Владимир Балух", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что в Госдепе обеспокоены по делу правозащитника Оюба Титиева, который преследуется по сфабрикованному обвинению, связанному с наркотиками в Чечне.

"Мы призываем Россию незамедлительно выпустить всех тех, кто был определен как политический или религиозный заключенный, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия", - заявляют в Госдепе США.

  • Напомним, Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова 15 июня прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • Омбудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы за нарушение договоренностей.
  • 18 июня Уполномоченную Верховной Рады по правам человека не пустили к украинцу Роману Сущенко и другим политзаключенным, которых удерживают в московской тюрьме Лефортово.
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