Госдепартамент США призвал Россию освободить 150 политзаключенных, среди них - Сенцов, Клых, Балух

18 июня, 2018, 19:18

Государственный департамент США призывает освободить удерживаемых правительством Российской Федерации 150 политических заключенных и тех, кто был заключен в тюрьму за религиозные взгляды

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Хизер Ноуэрт, обнародованном на сайте ведомства.

Так, США выражают обеспокоенность ростом количества лиц - теперь более 150, которые признаны правозащитными организациями как политические и религиозные заключенные, удерживаемые правительством Российской Федерации.

"Мы особенно обеспокоены судьбой четырех незаконно заключенных украинцев, которые в настоящее время голодают - Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Шумков и Владимир Балух", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что в Госдепе обеспокоены по делу правозащитника Оюба Титиева, который преследуется по сфабрикованному обвинению, связанному с наркотиками в Чечне.

"Мы призываем Россию незамедлительно выпустить всех тех, кто был определен как политический или религиозный заключенный, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия", - заявляют в Госдепе США.