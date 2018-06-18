Госдеп США привлечет иностранных аутсорсеров для мониторинга военных соглашений

18 июня, 2018, 21:53

Госдепартамент США будет отслеживать коммерческую активность военно-промышленных комплексов иностранных государств при помощи сторонних организаций, как американских, так и иностранных

Об этом сообщает ВВС.

Отслеживать информацию предлагается в источниках на арабском, китайском, фарси и урду, русском языках. При этом Госдепартамент интересуют не только готовящиеся сделки и поставки вооружений, но также текущие и прошлые.

О планах Госдепа стало известно из информации на государственном портале правительственных грантов. Там опубликовано объявление о конкурсе на создание проекта мониторинга и анализа информации, находящейся в открытом доступе, о соглашениях по торговле вооружениями и военной техникой.

Объем контракта - до полумиллиона долларов. Участвовать в нем могут неправительственные, коммерческие и образовательные организации. Эта информация нужна Госдепартаменту для контроля над соблюдением режима санкций и нераспространения. В объявлении особо подчеркивается, что речь идет об активности во всех сферах торговли вооружениями и военной техникой, включая обычное оружие.

Компания должна будет сама анализировать и определять подозрительную активность с объектами санкций и запрещенными организациями, а также готовить доклады и сообщения на эту тему. Контракт опубликован от имени Офиса совместного снижения угрозы, который занимается контролем над нераспространением технологий и оружия массового поражения.