Футбол на крови: день 5

18 июня, 2018, 23:00

18 июня на чемпионате мира по футболу было сыграно три матча

18 июня Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили к Роману Сущенко и другим украинским политзаключенным, содержащимся в российской тюрьме Лефортово в Москве. "Итак, несмотря на договоренности на высшем уровне, Денисову, которая уже 5 дней находится в РФ, не допустили ни к одному украинцу: ни к Сенцову, ни к Карпюку, ни к Сущенко. Сокрытие правды о пленниках, недопуск к ним - скорее всего, свидетельствует об ухудшении состояния здоровья украинцев, психологического давления на них ", - прокомментировала уполномоченная по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

За первые пять дней чемпионата российско-оккупационные войска 112 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 2 украинских военных и 12 получили ранения. Также ранена в результате обстрела одна мирная жительница.

18 июня на чемпионате мира по футболу в России было сыграно три матча:

Швеция - Южная Корея

Бельгия - Панама

Тунис - Англия