Дизайнер создал для Adidas кроссовки, которые мешают бегать. Зачем

18 июня, 2018, 19:02

Пока спортивные бренды делают кроссовки легкими и безопасными, дизайнер Аариш Нетарвала разрабатывает для Adidas кроссовки, в которых трудно бегать – они проваливаются под ногами, как сухой песок

Об этом рассказывает издание Co.Design.

Выпускник Колледжа искусств и дизайна в Пасадене Аариш Нетарвала (Aarish Netarwala) разработал для Adidas кроссовки, бежать в которых труднее, чем в любом другом обуви.

Обувь напечатана на 3D-принтере и состоит из нескольких десятков слоев материала, которые в нужные моменты обеспечивают поддержку стопы, а когда давление на определенный участок небольшое, схлопываются.

Таким образом, обувь имитирует бег по песку, который так же удерживает вес человеческого тела только в точке максимального давления, и осыпается там, где на него приходятся меньшие нагрузки.

Дизайнер изготовил прототип, наращивая на подошвы собственных кроссовок слои зернистых материалов, таких как магнитный песок. А потом пытался бегать в том, что в итоге получалось.

Добиться "тяжести бега" вышло почти сразу, а вот со стабилизацией возникли проблемы, ведь в первых прототипах с тяжелыми и высокими подошвами бегуну было очень легко подвернуть ногу.

Для того чтобы правильно распределить вес, Нетарвала начал печатать дополнительные слои на 3D-принтере, управляя количеством и плотностью материала в разных частях подошвы.

Затем он напечатал из эластичного термопластика слоистую структуру всего ботинка; внутрь поместил текстильный "носок". Также к модели была добавлена возможность адаптировать структуру слоистого каркаса под индивидуальные особенности спортсмена.

Дизайнер предлагает усиливать те части конструкции, на которые приходится наибольшая нагрузка, а это зависит от того, на какую часть стопы приземляется и каким образом бегун отталкивается.

Зачем такие сложности?

При беге на песке приходится прикладывать больше усилий, чем на твердом покрытии, поэтому бег на пляжах популярен среди тех, кому мало обычных дорог.

Например, песчаные дюны в Южной Калифорнии популярное место тренировки для профессиональных спортсменов, таких как Коби Брайант и Кевин Дюрант, потому что бегать по песку сложнее, чем по ровной поверхности.

Если разработку Нетарвали адаптируют под массовое производство, любителям хардкорных забегов можно будет никуда не ездить; в песок под их ногами превратится обычный асфальт.

Отмечается, что кроссовки Grit сейчас грубая концепция и требует крупных партнеров по тестированию и производству, чтобы стать реальным товаром.

Также издание отмечает, что существует причина, по которой ни один производитель до сих пор не создал такую обувь: очень сложно создать то, что делает тело спортсмена менее стабильным, но по-прежнему безопасным для использования.