Дело Лусварги: СБУ открыла производство не против С14, а "группы неустановленных лиц"

18 июня, 2018, 15:18

Служба безопасности Украины не открывала уголовное производство против организации С14 из-за задержания гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает "Радио Свобода".

"По заявлению адвоката Рыбина на основании решения суда СБУ открыла производство в отношении лишения свободы иностранного гражданина группой неустановленных лиц по статье 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Таким образом, уголовные производства против организации С14 и ее руководителей по состоянию на сегодня СБУ не начаты и не расследуется”, - говорится в сообщении.

Гитлянская заметила, что статья 146 Уголовного кодекса не является подследственной СБУ, поэтому, вероятнее всего, это производство передадут полиции.