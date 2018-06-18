 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Дело Лусварги: СБУ открыла производство не против С14, а "группы неустановленных лиц"

Рафаэль Лусварги
Рафаэль Лусварги
фото: radiosvoboda
Служба безопасности Украины не открывала уголовное производство против организации С14 из-за задержания гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает "Радио Свобода".

"По заявлению адвоката Рыбина на основании решения суда СБУ открыла производство в отношении лишения свободы иностранного гражданина группой неустановленных лиц по статье 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Таким образом, уголовные производства против организации С14 и ее руководителей по состоянию на сегодня СБУ не начаты и не расследуется”, - говорится в сообщении.

Гитлянская заметила, что статья 146 Уголовного кодекса не является подследственной СБУ, поэтому, вероятнее всего, это производство передадут полиции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июня, 2018 понедельник

больше новостей

18 июня, 2018 понедельник

17 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать