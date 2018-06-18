Дело Лусварги: СБУ открыла производство не против С14, а "группы неустановленных лиц"
18 июня, 2018, 15:18
Служба безопасности Украины не открывала уголовное производство против организации С14 из-за задержания гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги
Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает "Радио Свобода".
"По заявлению адвоката Рыбина на основании решения суда СБУ открыла производство в отношении лишения свободы иностранного гражданина группой неустановленных лиц по статье 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Таким образом, уголовные производства против организации С14 и ее руководителей по состоянию на сегодня СБУ не начаты и не расследуется”, - говорится в сообщении.
Гитлянская заметила, что статья 146 Уголовного кодекса не является подследственной СБУ, поэтому, вероятнее всего, это производство передадут полиции.
- Недавно адвокат Люсварги Валентин Рыбин заявил, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении лидера праворадикального движения С14 Евгения Карася в связи с задержанием пророссийского боевика Рафаэля Лусварги.
- В августе 2017 года апелляционный суд помиловал Лусварги, отменив предыдущее судебное решение о его 13-летнее заключение, после чего он поселился в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата и свободно передвигался по Киеву.
- 4 мая националисты схватили наемника. В тот же день прокуратура стала настаивать на взятии его под стражу. Впоследствии стало известно, что Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в терроризме бразильцу Рафаэлю Лусварги с 6 июня на 7 мая.
- 7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области взял под стражу бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне российских боевиков на Донбассе.
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