Дальше едешь, богаче будешь. Британцы разработали велосипед, добывающий криптовалюту

18 июня, 2018, 19:55

Британская компания 50cycles представила электровелосипед Tobac, ездя на котором можно заработать криптовалюту

Об этом пишет NewsBTC.

По замыслу производителя, средства будут платиться за преодоление расстояния. Велосипеды должны появиться в продаже уже в сентябре, стартовая цена составит $2250.

Однако заработать у пользователей велосипеда выйдет только внутреннюю криптовалюта - LoyalCoin. Например, за преодоление 1600 км сумма составит около 26 долларов. (То есть, в пересчете на украинскую валюту, чуть меньше 50 копеек за километр).

Эти бонусы можно будет потратить в магазинах, которые работают с LoyalCoin, обменять на другую криптовалюту или расплатиться за продукцию компании 50cycles.

"Моя компания всегда стремилась опередить свое время, прибегая к передовым технологиям. Как 15 лет назад мы увидели большие перспективы для электробайков, так и сейчас, по нашему мнению, огромные перспективы в технологии блокчейн и криптовалюты", - рассказал глава компании Скотт Снейт.

Компания 50cycles работает с 2003 года и специализируется на "продвинутых электробайках". По словам создателя компании, новая линейка велосипедов - это не "просто попытка обыграть популярную тему", а "логическое продолжение деятельности предприятия". Снейт отмечает, что они пытались улучшить существующие велосипеды, а также задумались о том, чтобы предоставить клиентам возможность заработать за более длительное использование их продукта.

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