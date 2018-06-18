Дальше едешь, богаче будешь. Британцы разработали велосипед, добывающий криптовалюту
Об этом пишет NewsBTC.
По замыслу производителя, средства будут платиться за преодоление расстояния. Велосипеды должны появиться в продаже уже в сентябре, стартовая цена составит $2250.
Однако заработать у пользователей велосипеда выйдет только внутреннюю криптовалюта - LoyalCoin. Например, за преодоление 1600 км сумма составит около 26 долларов. (То есть, в пересчете на украинскую валюту, чуть меньше 50 копеек за километр).
Эти бонусы можно будет потратить в магазинах, которые работают с LoyalCoin, обменять на другую криптовалюту или расплатиться за продукцию компании 50cycles.
"Моя компания всегда стремилась опередить свое время, прибегая к передовым технологиям. Как 15 лет назад мы увидели большие перспективы для электробайков, так и сейчас, по нашему мнению, огромные перспективы в технологии блокчейн и криптовалюты", - рассказал глава компании Скотт Снейт.
Компания 50cycles работает с 2003 года и специализируется на "продвинутых электробайках". По словам создателя компании, новая линейка велосипедов - это не "просто попытка обыграть популярную тему", а "логическое продолжение деятельности предприятия". Снейт отмечает, что они пытались улучшить существующие велосипеды, а также задумались о том, чтобы предоставить клиентам возможность заработать за более длительное использование их продукта.
Сервис CamSoda запустил инструмент, который сочетает в себе секс-переписку и блокчейн - там криптовалюту можно заработать за свои интимные фотографии.
Художник из США зашифровал коды к криптокошелькам с валютой на сумму в $10 тысяч в своих картинах из Lego. Получить цифровые деньги может любой, кто разгадает ключи.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве