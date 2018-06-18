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Дальше едешь, богаче будешь. Британцы разработали велосипед, добывающий криптовалюту

Британская компания 50cycles представила электровелосипед Tobac, ездя на котором можно заработать криптовалюту

Об этом пишет NewsBTC.

По замыслу производителя, средства будут платиться за преодоление расстояния. Велосипеды должны появиться в продаже уже в сентябре, стартовая цена составит $2250.

Однако заработать у пользователей велосипеда выйдет только внутреннюю криптовалюта - LoyalCoin. Например, за преодоление 1600 км сумма составит около 26 долларов. (То есть, в пересчете на украинскую валюту, чуть меньше 50 копеек за километр).

Эти бонусы можно будет потратить в магазинах, которые работают с LoyalCoin, обменять на другую криптовалюту или расплатиться за продукцию компании 50cycles.

"Моя компания всегда стремилась опередить свое время, прибегая к передовым технологиям. Как 15 лет назад мы увидели большие перспективы для электробайков, так и сейчас, по нашему мнению, огромные перспективы в технологии блокчейн и криптовалюты", - рассказал глава компании Скотт Снейт.

Компания 50cycles работает с 2003 года и специализируется на "продвинутых электробайках". По словам создателя компании, новая линейка велосипедов - это не "просто попытка обыграть популярную тему", а "логическое продолжение деятельности предприятия". Снейт отмечает, что они пытались улучшить существующие велосипеды, а также задумались о том, чтобы предоставить клиентам возможность заработать за более длительное использование их продукта.

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