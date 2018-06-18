 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Четверть территории Украины охватила засуха


фото: Ukr.Life
Засуха наблюдается на 25% территории Украины, преимущественно в юго-восточной части Украины

Об этом заявила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает "Интерфакс-Украина".

"Засуха охватила юго-восточную часть Украины. Больше всего она зацепила Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области. Дожди были очень неравномерные. Можно говорить, что сильная засуха наблюдается на 25% территории Украины", - рассказала она.

По словам Адаменко, прогноз относительно изменений урожая зерновых в Украине Укргидрометцентр сможет обнародовать до конца июня.

Как сообщала Всеукраинская аграрная рада, засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере около 50% урожая зерновых.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июня, 2018 понедельник

больше новостей

18 июня, 2018 понедельник

17 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать