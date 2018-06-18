Четверть территории Украины охватила засуха

18 июня, 2018, 14:02

Засуха наблюдается на 25% территории Украины, преимущественно в юго-восточной части Украины

Об этом заявила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает "Интерфакс-Украина".

"Засуха охватила юго-восточную часть Украины. Больше всего она зацепила Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области. Дожди были очень неравномерные. Можно говорить, что сильная засуха наблюдается на 25% территории Украины", - рассказала она.

По словам Адаменко, прогноз относительно изменений урожая зерновых в Украине Укргидрометцентр сможет обнародовать до конца июня.

Как сообщала Всеукраинская аграрная рада, засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере около 50% урожая зерновых.