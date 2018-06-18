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Боец ВСУ получил ранения во время обстрела Крымского, потери оккупантов - 5 человек

В минувшие сутки наблюдалась активизация российско-оккупационных войск вечером и ночью, один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: боевые действия продолжались на отдельных направлениях с применением преимущественно стрелкового оружия.

Оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 6 раз с использованием минометов. Подразделения украинских войск давали им адекватный ответ.

На Луганском направлении, около 19 часов и в полночь, враги били из минометов по позициям в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Один украинский военный в результате обстрела получил ранения в Крымском.

Населенные пункты Пески и Старогнатовка, что на Донецком направлении, попали под огонь с запрещенной минского соглашениями оружия.

На Мариупольском направлении на протяжении прошлых суток продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино.

"Надлежащее инженерное оборудование наших позиций и адекватный ответ Объединенных сил предотвратили гибель личного состава и не допустили большей активизации противника. По данным разведки, за минувшие сутки противнику нанесено потерь: 5 оккупантов получили ранения. Потери наших войск текущих суток нет", - подытожили в штабе.

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