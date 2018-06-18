Авторы Tinder создали приложение для знакомств, в котором нужно соревноваться

18 июня, 2018, 11:11

Компания Match Group, которая создала Tinder, запустила приложение для знакомств Crown, в котором нужно соревноваться

Об этом пишет TechCrunch.

Поиск партнера или партнерши в приложении Crown проходит в формате турнира. За 24 часа можно провести только один такой турнир. В полдень алгоритм выдает 16 партнеров, которые могут понравиться пользователю.

Всего после "соревнования" остается четыре человека, с которыми можно общаться. Пара образуется, если вас тоже лайкнули.

Читайте также: Контроль веса, планка и правильный сон. 10 приложений, которые улучшают здоровье

Разработчики приложения говорят, что у Crown есть больше возможностей для общения, чем в других приложениях для знакомств. Причиной является то, что у пользователя слишком много вариантов, и он не может выбрать кого-то одного.

Приложение доступно только в App Store. Впоследствии его планируют запустить и для Android.