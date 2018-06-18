Авторы Tinder создали приложение для знакомств, в котором нужно соревноваться
Об этом пишет TechCrunch.
Поиск партнера или партнерши в приложении Crown проходит в формате турнира. За 24 часа можно провести только один такой турнир. В полдень алгоритм выдает 16 партнеров, которые могут понравиться пользователю.
Всего после "соревнования" остается четыре человека, с которыми можно общаться. Пара образуется, если вас тоже лайкнули.
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Разработчики приложения говорят, что у Crown есть больше возможностей для общения, чем в других приложениях для знакомств. Причиной является то, что у пользователя слишком много вариантов, и он не может выбрать кого-то одного.
Приложение доступно только в App Store. Впоследствии его планируют запустить и для Android.
- Напомним, Facebook запустил приложение с караоке, где можно почувствовать себя певцом в режиме live.
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