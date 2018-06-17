Житель Ровно отдал телефонному "оператору банка" все, что имел на счету

17 июня, 2018, 16:53

После общения якобы с оператором банка со счета 47-летнего ровенчанина исчезли 10 тыс. 850 грн

По факту мошенничества полицейские начали досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации Нацполиции Ровенщины:

Еще 31 мая к мужчине позвонил незнакомец и сообщил о блокировке его банковской карты. В ходе разговора потерпевший предоставил аферисту все банковские реквизиты, а тот пообещал "защитить" карточный счет от вмешательств посторонних лиц.

Только через 2 недели житель обнаружил отсутствие денежных средств и сообщил в полицию.