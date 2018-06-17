За убийством Гонгадзе стояла Россия, - Геращенко

17 июня, 2018, 15:03

До похищения и уничтожения украинского журналиста Георгия Гонгадзе осенью 2000 года причастно руководство Российской Федерации

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БПП Ирина Геращенко в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV.

"Моя позиция с 2000 года не изменилась ни на одно слово и на одну запятую: за этим стояла Россия. Которая писала в самые высокие кабинеты, высчитывала там определенные чувствительные моменты. Это было очевидно", - отметила она.

По словам Геращенко, трагедия с Гонгадзе была нужна Кремлю для того, чтобы "дестабилизировать ситуацию" и оторвать от западных партнеров Украину, "которая тогда имела очень серьезные шансы продвинуться в направлении НАТО и нашего западного вектора".