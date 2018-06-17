За убийством Гонгадзе стояла Россия, - Геращенко
17 июня, 2018, 15:03
До похищения и уничтожения украинского журналиста Георгия Гонгадзе осенью 2000 года причастно руководство Российской Федерации
Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БПП Ирина Геращенко в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV.
"Моя позиция с 2000 года не изменилась ни на одно слово и на одну запятую: за этим стояла Россия. Которая писала в самые высокие кабинеты, высчитывала там определенные чувствительные моменты. Это было очевидно", - отметила она.
По словам Геращенко, трагедия с Гонгадзе была нужна Кремлю для того, чтобы "дестабилизировать ситуацию" и оторвать от западных партнеров Украину, "которая тогда имела очень серьезные шансы продвинуться в направлении НАТО и нашего западного вектора".
- В 2001-2002 гг. Геращенко работала в избирательном штабе "Нашей Украины" Виктора Ющенко. Позже она стала его пресс-секретарем.
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