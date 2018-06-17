Из-за ливней и порывов ветра без света остались 55 населенных пунктов
17 июня, 2018, 09:28
Ночью 17 июня из-за грозы и порывов ветра обесточены более полусотни населенных пунктов
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Ночью 17 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) обесточены 55 населенных пунктов в 5 областях
“Одесская – 30 н.п., Кировоградская – 11 н.п., Николаевская – 8 н.п., Черкасская – 4 н.п. и Сумская – 2 н.п”, - уточнили спасатели.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
- Как сообщалось, вчера непогода обесточила почти 130 населенных пунктов.
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