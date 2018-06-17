 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из-за ливней и порывов ветра без света остались 55 населенных пунктов

Ночью 17 июня из-за грозы и порывов ветра обесточены более полусотни населенных пунктов

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 17 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) обесточены 55 населенных пунктов в 5 областях

“Одесская – 30 н.п., Кировоградская – 11 н.п., Николаевская – 8 н.п., Черкасская – 4 н.п. и Сумская – 2 н.п”, - уточнили спасатели.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2018 воскресенье

16 июня, 2018 суббота

больше новостей

17 июня, 2018 воскресенье

16 июня, 2018 суббота

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать