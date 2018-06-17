Во Франции женщина с возгласом "Аллах акбар" ранила ножом 2 человек

17 июня, 2018, 18:51

Во Франции в округе Тулон женщина набросилась с ножом на посетителей супермаркета, выкрикивая исламистский лозунг "Аллах акбар"

Нападение произошло в воскресенье, 17 июня, в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер, передает AFP.

Посетителя магазина Leclerc женщина ударила ножом в грудь. Также она напала на кассира, нанеся ему легкие ранения.

Врачи госпитализировали пострадавшего посетителя магазина, сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает. Правоохранители задержали нападавшую.

"Есть основания считать, что это была попытка убийства, связанная с терроризмом", - отметил прокурор округа Тулон. По его версии, женщина, скорее всего, осмелилась напасть на людей самостоятельно.