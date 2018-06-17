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В стране стартует пилотный проект по упрощению работы с кассовыми аппаратами

Государственная фискальная служба намерена запустить работу двух data-центров в рамках пилотного проекта для упрощения работы с кассовыми аппаратами

Кабмин поддержал проект постановления "О реализации экспериментального проекта по регистрации и эксплуатации новейших моделей программных или программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций".

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров, сообщает "Укринформ".

"Мы предлагаем упростить саму систему регистрации того, что есть на сегодня, а во-вторых, мы хотим привлечь инновации в этой сфере. Телефоны, планшеты — это пожалуй самый лучший регистратор, который предприниматель должен использовать. Будут новые современные программные комплексы, будет низкая стоимость, будет простота в использовании. Мы берем на себя обязательства, что регистрация будет происходить за один шаг и за один день исключительно на основании заявления без каких-либо приложений. Заявление эта будет по упрощенной форме, и самое главное, что это программное обеспечение будет интегрироваться с любым другим программным обеспечением", — сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Она отметила, что пилотный проект запускается для того, чтобы протестировать эти технологии и впоследствии иметь возможность исправить какие-то неточности, которые могут быть в период тестового режима.

Маркарова также отметила, что те кассовые аппараты, которые есть сегодня у бизнеса, используются больше в негативном смысле, поскольку имеющаяся система сама отвращает во многом предпринимателей от того, чтобы стремиться их использовать: это и высокая стоимость самих аппаратов, и сложность процедуры регистрации такого аппарата.

Как сообщил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, передает Интерфакс-Украина, предусмотрено создание двух data-центров в разных точках страны. Если произойдут какие-то сбои, как отключение электроэнергии или что-то в этом роде, то они будут подстраховывать друг друга, то есть автоматически переключаться при сбое одного из data-центров.

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