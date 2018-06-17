В столице вновь открыли все станции метро
17 июня, 2018, 13:31
Все станции столичного метро работают в обычном режиме
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.
"Все станции открыты на вход и выход для пассажиров. Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Пресс-служба напомнила, что 17 июня работа метрополитена будет продлена на час.
- Как сообщалось, в Киеве "заминировали" 5 центральных станций метро.
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