В столице вновь открыли все станции метро

17 июня, 2018, 13:31

Все станции столичного метро работают в обычном режиме

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.

"Все станции открыты на вход и выход для пассажиров. Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что 17 июня работа метрополитена будет продлена на час.