В оккупированном Крыму газ для авто уже выдают по карточкам
17 июня, 2018, 16:08
Жители города Керчь в оккупированном Крыму не могут заправить свои машины. На местных АЗС не хватает топлива
В соцсетях жалуются, что газ есть только на одной заправке в городе, однако топливо там получают только водители маршруток и такси по талонам, пишет Gazeta.ua.
"Керчь. Газа на заправках нет. Потому что вы в большом нефтегазовом государстве живете. Все логично", - в частности, отмечает в Twitter пользователь с ником RoksolanaToday&Крым.
- Напомним, в начале лета проблемы с бензином возникли в удерживаемом российско-террористическими войсками украинском городе Донецк.
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