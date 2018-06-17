В оккупированном Крыму газ для авто уже выдают по карточкам

17 июня, 2018, 16:08

Жители города Керчь в оккупированном Крыму не могут заправить свои машины. На местных АЗС не хватает топлива

В соцсетях жалуются, что газ есть только на одной заправке в городе, однако топливо там получают только водители маршруток и такси по талонам, пишет Gazeta.ua.

"Керчь. Газа на заправках нет. Потому что вы в большом нефтегазовом государстве живете. Все логично", - в частности, отмечает в Twitter пользователь с ником RoksolanaToday&Крым.