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В Москве такси въехало в группу людей, пострадал украинец

Во время ДТП в Москве 16 июня, когда в толпу прохожих въехал автомобиль такси, пострадал гражданин Украины

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах РФ.

Источник агентства утверждает, что украинец госпитализирован как и двое граждан Мексики и двое россиян.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы проинформировал в Twitter, что еще два мексиканца, которые пострадали в результате наезда такси, госпитализированы не были.

"Получили незначительные травмы", – говорится в твиттере.

Водитель такси, который сбил в Москве группу прохожих, пытался со стороны тротуара объехать машины перед ним. Такси управлял гражданин Киргизстану.

По последним данным, в результате наезда пострадали семь человек. Перед наездом на людей машина сбила дорожный знак.

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