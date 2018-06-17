В Москве такси въехало в группу людей, пострадал украинец
17 июня, 2018, 07:52
Во время ДТП в Москве 16 июня, когда в толпу прохожих въехал автомобиль такси, пострадал гражданин Украины
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах РФ.
Источник агентства утверждает, что украинец госпитализирован как и двое граждан Мексики и двое россиян.
Центр организации дорожного движения правительства Москвы проинформировал в Twitter, что еще два мексиканца, которые пострадали в результате наезда такси, госпитализированы не были.
"Получили незначительные травмы", – говорится в твиттере.
Водитель такси, который сбил в Москве группу прохожих, пытался со стороны тротуара объехать машины перед ним. Такси управлял гражданин Киргизстану.
По последним данным, в результате наезда пострадали семь человек. Перед наездом на людей машина сбила дорожный знак.
- Как сообщалось, автобус известной украинской группы попал уДТП.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-