В Хмельницком установили "умные" мусорные контейнеры из Португалии
17 июня, 2018, 20:14
В Хмельницком установили контейнеры для бытовых отходов, аналогов которым нет в Украине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Речь идет о вылитых из бетона сплошных емкостях, куда вкладывается пластиковый мусорный бак. Снаружи эта конструкция получается лишь узкой металлической трубой, которая на поверхности имеет эстетичный вид.
О наполненности мусорного бака будут оповещать специальные электронные датчики.
Ноу-хау добралось до Хмельницкого из Португалии.
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