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В Хмельницком установили "умные" мусорные контейнеры из Португалии

В Хмельницком установили контейнеры для бытовых отходов, аналогов которым нет в Украине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Речь идет о вылитых из бетона сплошных емкостях, куда вкладывается пластиковый мусорный бак. Снаружи эта конструкция получается лишь узкой металлической трубой, которая на поверхности имеет эстетичный вид.

О наполненности мусорного бака будут оповещать специальные электронные датчики.

Ноу-хау добралось до Хмельницкого из Португалии.

 

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