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В Казахстане поезд сошел с рельсов: погиб 12-летний ребенок, более десятка пострадавших

В воскресенье, 17 июня, восемь вагонов пассажирского поезда "Байтерек" Астана - Алматы сошли с рельсов

Об этом сообщают местные СМИ.

"По предварительным данным, в результате аварии пассажирского поезда погиб несовершеннолетний ребенок 2006 года рождения. За медицинской помощью обратились 11 пострадавших граждан, которым оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают прокуроры Главной транспортной прокуратуры, сотрудники органов внутренних дел на транспорте, местные исполнительные органы и все экстренные службы, кареты скорой помощи городской больницы города Шу. Два больничных учреждения города Шу переведены на усиленный режим.

Этим поездом ехали 829 пассажиров. По предварительной информации, ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение.

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