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Украинские журналисты в США получили награду IRE за фильм об убийстве Павла Шеремета

В США авторам фильма "Убийство Павла", который был создан журналистами "Следствие.Инфо" и OCCRP, вручили награду Investigative Reporters and Editors, которую фильм получил в апреле этого года

Об этом в Facebook сообщила соавтор расследования Анна Бабинец.

"Сегодня во Флориде я впервые почувствовала, что мы сделали что-то по-настоящему ценное. О том, что наш фильм получил медаль Investigative Reporters and Editors мы знали еще в апреле. Но когда полторы тысячи журналистов аплодируют твоей работе, пробирает до слез", — написала она.

Журналистка добавила, что на церемонии награждения американский журналист, который расследовал "Уотергейтский скандал", назвал "Убийство Павла" лучшим документальным фильмом, который он видел за последние 10 лет.

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