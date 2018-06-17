Украинка Бондаренко на соревнованиях WTA Premier в Бирмингеме выиграла стартовый поединок

17 июня, 2018, 13:07

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй раунд квалификации на турнире WTA Premier "Nature Valley Classic", стартовавшем в Бирмингеме (Великобритания)

Об этом информирует сайт "Большого тенниса".

Чуть больше часа понадобилось Бондаренко для победы над британкой Тарой Мур. В первом сете она исполнила три брейка, а во втором не смогла удержать преимущество (3:1). Мур вышла вперед 5:4, но затем три гейма подряд в свой актив записала наша теннисистка.

Примечательно, что следующей соперницей украинки станет третья сеяная Бернарда Пера с США (WTA 68). В 2014 году американка обыграла Бондаренко в их первом матче на турнире ITF.

Добавим, что с основной сетки соревнований сразу начнут борьбу украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко.