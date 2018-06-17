Стрельба на рэп-фестивале в Нью-Джерси: 20 раненых, один погибший

17 июня, 2018, 19:14

По меньшей мере один человек погиб, 20 получили ранения в результате стрельбы в городе Трентоне, штат Нью-Джерси, на фестивале Art All Night

16 пострадавших получили огнестрельные ранения, четверо раненых – в критическом состоянии, в том числе 13-летний мальчик, передает Голос Америки.

Правоохранители сообщают, что огонь открыли двое подозреваемых около 3 часов ночи в воскресенье. Одного из нападавших, 33-летнего мужчину, по данным полиции, застрелили. О втором нападающем информации нет.

На момент начала стрельбы на культурно-музыкальном фестивале Art All Night для поклонников рэп-музыки было около тысячи человек, все они в панике разбежались.

Полиция выясняет обстоятельства и причины происшествия, а также мотивы злоумышленников.

Брифинг окружного прокурора Анжело Онофри

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