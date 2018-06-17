США обвинили РФ в запугивании наблюдателей ОБСЕ: российские боевики стреляли в их направлении
17 июня, 2018, 07:22
Поддерживаемые Россией боевики должны прекратить стрелять в направлении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины
Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в Twitter.
"Я вижу сообщение о том, что подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать безоружных сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины", - написала Нойерт.
"Сотрудники СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить мирных жителей. Россия должна прекратить недостойное поведение, прежде чем еще больше работников СММ погибнут и уйдут с Украины", - добавила она.
К своей заявил Нойерт добавила ссылку на отчет ОБСЕ, где указывается, что наблюдателей обстреляли пророссийские террористы в населенном пункте Пикузы Донецкой области.
- Как сообщалось, Украина осудила российские военные маневры в Приднестровье.
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