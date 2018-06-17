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США обвинили РФ в запугивании наблюдателей ОБСЕ: российские боевики стреляли в их направлении

Поддерживаемые Россией боевики должны прекратить стрелять в направлении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в Twitter.

"Я вижу сообщение о том, что подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать безоружных сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины", - написала Нойерт.

"Сотрудники СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить мирных жителей. Россия должна прекратить недостойное поведение, прежде чем еще больше работников СММ погибнут и уйдут с Украины", - добавила она.

К своей заявил Нойерт добавила ссылку на отчет ОБСЕ, где указывается, что наблюдателей обстреляли пророссийские террористы в населенном пункте Пикузы Донецкой области.

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