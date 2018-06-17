Розовые фламинго вернулись на Сиваш
А на днях буквально в паре сотен метров от прошлогодних гнезд вновь заметили пару фламинго. И целая стая из десяти пернатых этого вида одновременно появилась на Сиваше, возле села Генгорка Генического района, пишут Херсонцы.
Сотрудник Азово-Черноморской орнитологической станции, кандидат биологических наук Юрий Андрющенко говорит, что новые гнезда розовых фламинго в этих местах пока что не обнаружили. Но они или еще не построили, или они просто скрыты от глаз человека.
"И это к лучшему: чем меньше люди будут беспокоить новую колонию, тем больше шансов, что крылатые красавцы будут прилетать к нам снова и снова. И в будущем станут еще одной достопримечательностью края, усилив туристическую привлекательность Херсонщины", - отмечается в сообщении.
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