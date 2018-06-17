 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Розовые фламинго вернулись на Сиваш

Иллюстративное фото
На Херсонщину снова прилетели розовые фламинго. В прошлом году три пары этих красивых птиц уже гнездились возле берегов соленого озера на острове Чурюк рядом с Азово-Сивашским национальным парком

А на днях буквально в паре сотен метров от прошлогодних гнезд вновь заметили пару фламинго. И целая стая из десяти пернатых этого вида одновременно появилась на Сиваше, возле села Генгорка Генического района, пишут Херсонцы.

Сотрудник Азово-Черноморской орнитологической станции, кандидат биологических наук Юрий Андрющенко говорит, что новые гнезда розовых фламинго в этих местах пока что не обнаружили. Но они или еще не построили, или они просто скрыты от глаз человека.

"И это к лучшему: чем меньше люди будут беспокоить новую колонию, тем больше шансов, что крылатые красавцы будут прилетать к нам снова и снова. И в будущем станут еще одной достопримечательностью края, усилив туристическую привлекательность Херсонщины", - отмечается в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

17 июня, 2018 воскресенье

16 июня, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать