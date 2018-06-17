Розовые фламинго вернулись на Сиваш

17 июня, 2018, 21:17

На Херсонщину снова прилетели розовые фламинго. В прошлом году три пары этих красивых птиц уже гнездились возле берегов соленого озера на острове Чурюк рядом с Азово-Сивашским национальным парком

А на днях буквально в паре сотен метров от прошлогодних гнезд вновь заметили пару фламинго. И целая стая из десяти пернатых этого вида одновременно появилась на Сиваше, возле села Генгорка Генического района, пишут Херсонцы.

Сотрудник Азово-Черноморской орнитологической станции, кандидат биологических наук Юрий Андрющенко говорит, что новые гнезда розовых фламинго в этих местах пока что не обнаружили. Но они или еще не построили, или они просто скрыты от глаз человека.

"И это к лучшему: чем меньше люди будут беспокоить новую колонию, тем больше шансов, что крылатые красавцы будут прилетать к нам снова и снова. И в будущем станут еще одной достопримечательностью края, усилив туристическую привлекательность Херсонщины", - отмечается в сообщении.