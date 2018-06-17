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Россия отобрала у Украины большинство рыболовецких судов и предприятий в Черном море

После аннексии Крыма Россия отобрала у Украины почти 90% от общих рыболовных ресурсов в Черном море

Об этом сообщил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, передает Крым.Реалии.

Он рассказал, что ранее вылов в Черном море составлял до 50 тысяч тонн, однако после российской аннексии значительная часть украинских промышленных хозяйств осталась на территории полуострова.

"Около 90% мы потеряли в Черном море промышленных запасов - доступ к ресурсам, а также хозяйств и судов, которые остались на аннексированной территории", - сказал Кравченко.

Он отметил, что теперь для Украины стал очень важным промысел в Азовском море.

"В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн - это достаточно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства", - отметил Кравченко.

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