Россия отобрала у Украины большинство рыболовецких судов и предприятий в Черном море
Об этом сообщил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, передает Крым.Реалии.
Он рассказал, что ранее вылов в Черном море составлял до 50 тысяч тонн, однако после российской аннексии значительная часть украинских промышленных хозяйств осталась на территории полуострова.
"Около 90% мы потеряли в Черном море промышленных запасов - доступ к ресурсам, а также хозяйств и судов, которые остались на аннексированной территории", - сказал Кравченко.
Он отметил, что теперь для Украины стал очень важным промысел в Азовском море.
"В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн - это достаточно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства", - отметил Кравченко.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-