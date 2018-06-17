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"Стена" на Харьковщине готова на 80%, - Аваков

Проект Европейского вала ("Стена"), который начали реализовывать еще в 2014 году, готов на 80%

Об этом во время посещения российско-украинской границы заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает ТСН.

При этом местная власть обещает окончательно обустроить 270 километров харьковского участка уже к концу этого года. Далее работы продолжатся в Сумской и Луганской областях.

"То есть логика: сделали Харьков, с этой стороны Суммы пробиваем до конца, и пошел Луганск. По Луганску не спешим, потому, может, придется все-таки делать настоящий рубеж", - пояснил глава МВД.

Справка

"Европейский вал" или "Стена" - проект обустройства украинской государственной границы с Россией. Он инициирован Кабинетом министров Украины под руководством Арсения Яценюка в 2014 году.

Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерными сооружениями и системами наблюдения.
 

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